TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın yeni hedefi Jannik Vestergaard!

Trabzonspor'da yeni sezon çalışmaları sürüyor. Abdullah Avcı önderliğinde antrenmanlarına devam eden Süper Lig'in son şampiyonu diğer yandan transfere hız verdi. UEFA Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen bordo mavili ekip savunma hattına tecrübeli bir isim arayışında. Trabzonspor'un aradığı isim Jannik Vestergaard. İşte haberin detayları...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 19.07.2022- 06:40