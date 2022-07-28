Trabzonspor stoper transferi sonrası sürpriz bir hamle yapacak... Takvim'in haberine göre Bordo-Mavililer stoper transferini tamamladıktan sonra ve yabancı kontenjanında yer açtıktan sonra Chelsea'nin yıldızı Michy Batshuayi için çalışmalarını hızlandıracak. Tecrübeli golcü, Trabzonspor'un 1 ayı aşkın süredir ilgilendiği oyunculardan biri ve kiralık olarak transfer edilmesi yönünde bir düşünce mevcut... Savunmaya yabancı takviyesi gelirse Batshuayi'nin transfer edilebilmesi için kontenjanda yer açılmak zorunda. Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 14 gole imza atan 28 yaşındaki yıldızın İngiliz ekibi Chelsea ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

ORTAYA XEKA!

Chelsea de ismi kadroda düşünmediği için elden çıkarmayı planlıyor. Belçikalı yıldız golcü Medipol Başakşehir'in de transfer radarına girmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Trabzonspor'da stoper ve forvet transferi dışında orta sahaya iki yönlü bir oyuncu düşünülüyor. Adaylar arasında bonservisi elinde olan Portekizli yıldız Xeka var. 6 ve 8 numara oynayabilen 27 yaşındaki oyuncuyla ilgili de transfer çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Çift ayaklı yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon Euro... 31 maçta 4 gol atarken 1 de asiste imza attı.