Trabzonspor, yıldız oyuncularından Anthony Nwakaeme ile maaş konusunda ayrılamamış ve deneyimli futbolcuyla yollarını ayırmıştı. Birçok kulüple anılan ve bir süredir boşta olan yıldız futbolcunun yeni takımı ise belli oldu. İşte ayrıntılar...

Anthony Nwakaeme'nin merakla beklenen yeni adresi sonunda belli oldu. Trabzonspor'la anlaşma noktasına gelen ancak mali talepleri sebebiyle Bordo-Mavilileri yıldıran Anthony Nwakaeme yeni takımıyla sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

MAAŞ TALEBİ ANLAŞMANIN ÖNÜNÜ TIKIYOR

Trabzonspor sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray da dahil birçok takımla adı anılmıştı. Anthony Nwakaeme, son olarak Hull City ile temas kurmuştu. İngiliz ekibi oyuncuyla belli bir aşama kaydetmişti. Ancak bir kez daha Nwakaeme'nin maaş talebi anlaşmaya engel olmuştu.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Nijeryalı futbolcu en az 2 yıllık sözleşme yapıp kariyerinin son imzasını atmak istiyor. Anthony Nwakaeme, aradığını Arap Yarımadası'nda buldu. Aksam.com.tr'nin Suudi Arabistan basınından derlediği habere göre Nwakaeme, Al-Ittihad ile anlaşmak üzere.

4,5 MİLYON EURO MAAŞ İDDİASI

Mevcut kadrosunda sol kanat barındırmayan Al-Ittihad, Anthony Nwakaeme ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Suudi Arabistan ekibinin tecrübeli futbolcuya vereceği yıllık ücret belli oldu. Al-Ittihad'ın yıldız oyuncuya 4,5 milyon euro maaş vereceği öne sürüldü.