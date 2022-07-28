Sağ stoper transferini hazırlık kamplarına yetiştiremeyen Trabzonspor, lige kadar bu sorunu çözmek istiyor. Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavililer bu konuda gündeme gelen son isim Djiku için harekete geçmişti. Kulübü Strasbourg'a 27 yaşındaki Ganalı milli oyuncu Alexander Djiku'nun fiyatı sorulmuştu. Transfermarkt

verilerinde güncel değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Djiku için Fransız ekibi geri dönüş yaptı. Başarılı oyuncu için Strasbourg'un 6 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. Trabzonspor kulübü bu rakam üzerinden pazarlıklara başlarken, anlaşmaya varılması halinde bonservis bedeli uzun taksitler halinde ödenecek.

14 GİTTİ 4 GELDİ

Trabzonspor hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig yarışı için kadroyu güçlendirmeye çalışırken, transfer olan oyuncu sayısından daha fazlası takımdan ayrıldı. Erce, Puchacz, Koray, Arda, Murat Cem, Batuhan, Abdulkadir, Yunus, Diabate, Gervinho, Flavio, Salih, Nwakaeme, Safa vedalaşılan isimler. Trezeguet, Larsen, Doğucan ve Eren ile geçtiğimiz sezon da kadroda bulunan Denswil ise takıma katıldı. A takımdan 11 oyuncu ile yollarını ayıran yönetim, Denswil dışında 4 transfer yaptı.