Denswil, Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Trezeguet'yi renklerine bağlayan Trabzonspor'da ana gündem stoper. Hem Başkan Ahmet Ağaoğlu hem de teknik direktör Abdullah Avcı, kısa zamanda savunma takviyesini yapmak istediklerini her fırsatta dillendirirken, yönetim stoper avına çıktı. Manchester United'ın kadroda düşünmediği Tuanzebe ve Leicester City'den Vestergaard görüşmelerinde şu ana kadar sonuç yok. İtalya'dan ise Jeison Murillo gündemde. Sampdoria'nın 30 yaşındaki Kolombiyalı savunmacısının 1 yıl kontratı kaldı. Gelmesi en kolay isim olarak bu futbolcu gözüküyor.

DJIKU HER YERDE OYNUYOR

Ancak listesinin ilk sırasında Alexander Djiku ismi yazıyor. Fotomaç'ın haberine göre Strasbourg'un stoperi, top tekniği ve hızı ile öne çıkıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği Ganalı stoperin kulübüyle 1 yıl kontratı var. Ancak Rennes ve Nice gibi takımlarla da adı anılan 27 yaşındaki Djiku için Ligue 1 ekibinin bonservis beklentisi 6 milyon euro. Karadeniz devi bu rakamı indirmeye çalışıyor. Djiku'nun stoperin yanı sıra ön libero ve sağ bek mevkilerinde de oynayabilmesi dikkat çekici bir özellik. Süper Kupa finali ve Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı yaklaşıyor, yönetim zamanla yarışıyor. Kısa sürede iş bitebilir.