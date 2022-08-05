Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo-mavililerde kaptan Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. Deneyimli file bekçisi, "Daha iyi oynayabilirdik. Önemli olan 3 puandı." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, galibiyet sonrası konuştu.

İşte o sözler:

"Süper Lig'de ilk maçlar hep zor olur. Galip gelmeyi bildik. Daha iyi oynayabilirdik. Önemli olan 3 puandı. Gol yemeden bunu başardık. Çok iyi mücadele ettik, sahada iyi durduk. İyi oyun yoktu ama önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız.

Ağustos bizim için uzun ve yorucu olacak. İnşallah galibiyetlerle devam edebiliriz. İlk defa playofftan Şampiyonlar Ligi'ne gidecek bir Türk takımı şampiyon olup. Gruplara kalmak istiyoruz.

Kopenhag, iyi bir takım. Bizden önce ligi açtılar. Avantaj olabilir bu onlar için. Biz de kalitemizi biliyoruz."