Trabzonspor'dan İrfan Can Eğribayat için yeni teklif! Göztepe'nin talebi...

Trabzonspor transfer haberi: Erce Kardeşler'in ayrılığı sonrası kaleye yerli takviyesi yapmak isteyen bordo-mavili ekip, Göztepe'den İrfan Can Eğribayat için girişimlere başlamıştı. Trabzonspor, genç kaleci için Göztepe'ye bir teklifte daha bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 27.07.2022- 06:40