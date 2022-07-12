Denswil Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Trezeguet'yi renklerine bağlayan Trabzonspor 'da ana gündem stoper...
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Boyata için Hertha Berlin'e teklif yaptı!
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Bordo-mavililerde bir süredir gündemde olan stoper mevkisi için Dedryck Boyata'ya teklif yapıldı. İşte bordo-mavililerin 1.88 boyundaki stoper için önerdiği rakam ve detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)
Denswil Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Trezeguet'yi renklerine bağlayan Trabzonspor 'da ana gündem stoper...
Hem Başkan Ahmet Ağaoğlu hem de teknik direktör Abdullah Avcı, kısa zamanda savunma takviyesini gerçekleştirmek istediklerini söylerken, Slovenya kampı bitmeden transferin yetiştirilmesi hedefleniyor.
Bu doğrultuda dört koldan görüşmelerini sürdüren Fırtına, Dedryck Boyata için hamle yaptı.