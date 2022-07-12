TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Boyata için Hertha Berlin'e teklif yaptı!

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Boyata için Hertha Berlin'e teklif yaptı!

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Bordo-mavililerde bir süredir gündemde olan stoper mevkisi için Dedryck Boyata'ya teklif yapıldı. İşte bordo-mavililerin 1.88 boyundaki stoper için önerdiği rakam ve detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.07.2022- 06:40