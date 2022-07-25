Trabzonspor transfer haberi: Süper Lig'in son şampiyonu olan Karadeniz Fırtınası, Slovenya kampının ardından ilk ciddi hazırlık maçını Avusturya’da Torino ile yapmış ve iyi izlenimler vermemişti. Bunun üzerine Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı yönetime transfer raporunu sundu. İşte detaylar...

Son şampiyon bordo-mavililer, Slovenya kampının ardından ilk ciddi hazırlık maçını Avusturya'da Torino ile yapmıştı. Karadeniz temsilcisi mücadeleden 3-0'lık yenilgiyle ayrılırken iyi izlenimler de verememişti. Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, İtalyan ekibiyle oynanan karşılaşma sonrasında transfer isteğini yineledi. Sadece sağ stoper değil, iki yönlü orta saha, kanat oyuncusu ve forvet talebini yönetime iletti. İdareciler ligin başlamasına kısa süre kala kolları sıvayarak transfer çalışmalarına başladılar.

GİDENLER DE OLACAK

Abdullah Avcı şartların oluşması halinde bir yedek kaleci almayı planladıklarını da kaydetti. Önceliğin sağ stoperde olduğunu söyledi. Fırtına'da sadece gelecek olanlar değil gözler aynı zamanda gideceklerde. Trabzonspor'un hali hazırda 14 yabancı oyuncusu bulunuyor. Fode Koita ve Anders Trondsen ile yolları ayırmak için gün sayıyorlar. Bordo-mavililer bu 2 kontenjanı sağ stoper ve kanat oyuncusuyla doldurmayı planlıyor. Scout ekibi de yerli ve yabancı olmak üzere tüm datayı tarayarak en uygun oyuncuları sunuyor.

İLK HEDEF TUANZEBE

Karadeniz temsilcisi, sağ stoper arayışlarında Tuanzebe ismine kilitlenmiş durumda. Bordo-mavililer hem Manchester United hem de 24 yaşındaki oyuncuyla sürekli temas halinde. Şartlar zorlanacak.