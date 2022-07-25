Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavililerle anlaşma sağlayamayan yıldız oyuncu, istediği teklifleri alamadı. Bunun üzerine Nijeryalı futbolcu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na mesaj gönderdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da Nwakaeme sürprizi yaşandı… Başkan Ahmet Ağaoğlu'na sitem ederek ayrılan Nijeryalı oyuncu bir ayı aşkın süredir takım aramasına rağmen bulamadı.

Nwakaeme'nin Hull City ile anlaştığı iddia edilmiş ancak istediği maaşın Championship skalasının üzerinde olduğu ortaya çıkmıştı.

Yaptığı tüm görüşmelerde hiçbir takım Nwakaeme'ye istediği rakamı önermedi.

Hatta ısrarcı olan takımlar Trabzonspor'un yaptığı teklifin bile altında teklif sundu.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, çark eden Nijeryalı oyuncu, Başkan Ahmet Ağaoğlu'na mesaj gönderdi.

Yıldız isim, "Beni geri alın" dedi.

Ahmet Ağaoğlu ise Trezeguet'yi aldıklarını söyledi ve kapıları kapattı.