Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Bordo mavililer İtalyan ekibi Torino'ya 3-0 mağlup olmuştu. Fırtına ikinci hazırlık maçını bir diğer İtalyan takımı Empoli ile oynuyor. Trabzonspor - Empoli maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Avusturya kampında son olarak Torino ile hazırlık maçı yapmış ve 3-0 mağlup olmuştu. Fırtına, bir başka İtalyan ekibi Empoli ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

TRABZONSPOR - EMPOLI MAÇININ İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Doğucan, Abdülkadir, Yusuf, Kouassi, Djaniny

Empoli: Vicario, Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi, Henderson, Marin, Bandinelli, Bajrami, Destro, Satriano

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Saat 19:00'da başlayan Trabzonspor - Empoli maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İşte maçın golleri