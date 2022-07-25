Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, Avusturya kampında 2. hazırlık maçında Empoli ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Avusturya kampında son olarak Torino ile hazırlık maçı yapmış ve 3-0 mağlup olmuştu. Fırtına, bir başka İtalyan ekibi Empoli ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.

TRABZONSPOR - EMPOLI MAÇININ İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Yusuf, Doğucan, Siopis, Bakasetas , Abdülkadir, Kouassi, Djaniny

Empoli: Vicario, Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi, Henderson, Marin, Bandinelli, Bajrami, Destro, Satriano

TRABZONSPOR - EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Empoli maçı saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.