Trabzonspor'un Fousseini Diabate transferinde Partizan'a kolaylık sağlaması başka bir oyuncu için önünü açtı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya 19'luk yetenek! Nemanja Jovic...
Son dakika spor haberi: Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında gündemine sürpriz bir ismi ekledi. Abdullah Avcı'nın onayladığı 19 yaşındaki Nemanja Jovic için temaslar başladı. (TS SPOR HABERLERİ)
Fotomaç'ın derlediği habere göre Fırtına kadrosunda düşünmediği Diabate'yi Sırp ekibine yollarken teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözüne bu takımdan Nemanja Jovic takıldı.
Başakşehir'in başındayken hazırlık karşılaşmasında beğendiği Edin Visca'yı bu yaşlarda takıma kazandıran usta hoca 19'luk yetenek için de harekete geçilmesini istedi.