TRABZONSPOR TORINO MAÇI A SPOR CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Trabzonspor, İtalya'nın köklü kulübü Torino ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. 2022-2023 sezonunda 3 kupada mücadele edecek Trabzonspor, Trezequet, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Doğucan Haspolat ve Denswil'i kadrosuna katmıştı. Fırtına'da yeni transferlerin performansı da merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.07.2022- 11:00 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022- 11:00