Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun mimarlarından Anthony Nwakaeme, sözleşmesinin sona ermesinin ardından bordo-mavililerle yeni mukavele konusunda anlaşma sağlayamamış ve takımdan ayrılmıştı.

Adı Galatasaray da dahil olmak üzere birçok kulüple anılan 33 yaşındaki futbolcunun yeni takımı belli oldu.

Sabah'ın haberine göre Nwakaeme, Hull City ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Deneyimli kanat oyuncusunun yıllık 1.5 milyon Euro maaş alacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 30 maça çıkan Anthony Nwakaeme, 13 gol ve 10 asist kaydetmişti.