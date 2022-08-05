Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın gündemindeki Michy Batshuayi'nin yeni durağını açıkladılar!
Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen bordo mavili ekibin gündemindeki isimlerden birisi de geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi'ydi. Belçikalı yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)
Hücum hattını güçlendirmek isteyen bordo mavili ekibin gündemindeki isimlerden birisi de geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi'ydi.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın "Kanat da oynayabilen bir forvet oyuncusu istiyorum".sözleri ön plana çıktı.