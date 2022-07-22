Trabzonspor'da son aday Murillo

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da stoper arayışarı sürmeye devam ediyor. Bordo-mavililer son olarak Sampdoria ile olan sözleşmesi 2023'te bitecek olan Murillo'yu cüzi bir bonservis bedeliyle kadroya katacağını düşünüyor. (TS SPOR HABERLERİ)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 22.07.2022- 11:53