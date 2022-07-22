Trabzonspor'da son aday Murillo
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da stoper arayışarı sürmeye devam ediyor. Bordo-mavililer son olarak Sampdoria ile olan sözleşmesi 2023'te bitecek olan Murillo'yu cüzi bir bonservis bedeliyle kadroya katacağını düşünüyor. (TS SPOR HABERLERİ)
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 22.07.2022- 11:53
Akşam'ın haberine göre bonservisi Sampdoria'da olan Kolombiyalı stoper için Karadeniz ekibinin İtalya'ya çıkarma yapacağı öğrenildi.
Kolombiya basınına yansıyan haberlere göre ise, son 1.5 sezonu Celta Vigo'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki stoperin, Trabzonspor'a transferi kısa süre içinde tamamlanabilir.
DİĞER ÜÇ İSİM PAHALI GELDİ
Bordo-Mavililer'in listesinde Manchester United'dan Axel Tuanzebe, Leicester City'den Jannik Vestergaard ve Strasbourg'dan Alexander Djiku var...
Ancak bu üç isimin de yüksek bonservis bedelinin olması transferin önündeki en büyük engel... Fırtına bu nedenle Sampdoria ile olan sözleşmesi 2023'te bitecek olan Murillo'yu cüzi bir bonservis bedeliyle kadroya katacağını düşünüyor.
Bu transferin önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor