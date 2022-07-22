Gelecek sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı olmak için kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, stoper için de girişimlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl kadroda bulunan stoper Stefano Denswil'le yola devam eden, sol bek Erencan Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat sağ bek, Jens Stryger Larsen ve sol kanat Trezegut'ye imza attıran Karadeniz devi, stoper de alacak. Bordo-mavili takımın listesi çok uzundu ama şu anda gündemde Manchester United'ın savunmacısı Axel Tuanzebe ile Leicester City kulübünün satış listesine koyduğu Jannik Vestergaard bulunuyor.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Fotomaç'ın haberine göre bu iki futbolcuyu yakın takibe alan Trabzonspor, gerekli adımları da atıyor. Pürüzlerin giderilmesi durumunda satın alma opsiyonlu kiralık formülünü devreye sokulacak. Tuanzebe, önceki sezon 2 kulüpte kiralık olarak oynadı. Aston Villa ve Napoli'de görev yapan 24 yaşındaki Kongo asıllı İngiliz stoper, takımda yer bulamıyor. United'ın altyapısından yetişen Tuanzebe, 1.85 boyunda ve sağ stoperin yanı sıra sağ bekte de görev yapabiliyor. Bu iki isim için Karadeniz devinin kurmaylarının girişimlerine devam ettiği dile getiriliyor.