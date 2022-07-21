Trabzonspor'da Djaniny seferi! Yeni sözleşme...

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da Djaniny için yönetim temaslara başlayacak. Bordo-mavililerle gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Djaniy için görüşmeler bu hafta başlayacak. (TS SPOR HABERLERİ)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.07.2022- 06:40