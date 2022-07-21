Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da Djaniny için yönetim temaslara başlayacak. Bordo-mavililerle gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Djaniy için görüşmeler bu hafta başlayacak. (TS SPOR HABERLERİ)
Trabzonspor bir taraftan takviye çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da iç transferde yoğun bir mesai harcıyor. Fotomaç'ın haberine göre hem bazı isimlere yapılacak iyileştirmeler hem de gelecek sezon sonun sözleşmesi sona erecek oyuncularla ilgili yaşanan süreç devam ederken, gözler Denswil'den sonra Djaniny Semedo ile de yeniden anlaşmaya çevrilmişti. Daha önce sözlü olarak Trabzonspor'un sözleşme uzatma teklifini kabul eden 31 yaşındaki forvete ikinci kampta bu konunun resmiyete bağlanması için süre verilmişti. 1.90 boyundaki yıldızın istediği yüksek rakamdan indirime gitmesi durumunda 2 yıllık imza atılması bekleniyor.