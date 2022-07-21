TRABZONSPOR HABERLERİ: Tuanzebe'de mutlu son! Abdullah Avcı'nın kararı...

Trabzonspor'da bir süredir gündemde olan Axel Tuanzebe transferinde mutlu sona ulaşıldı. Bordo-mavililerde Abdullah Avcı onay verirse oyuncu şehre davet edilecek. (TS SPOR HABERLERİ)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.07.2022- 06:40