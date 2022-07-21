TRABZONSPOR HABERLERİ: Edgar le'ye Ankaragücü talip oldu!

Trabzonspor'da geçirdiği sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalan Edgar le için Süper Lig'e bu sezon yükselen ve oldukça güçlü bir kadro kurmaya devam eden Ankaragücü'nin talip olduğu iddia edildi. (TS SPOR HABERLERİ)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.07.2022- 14:29