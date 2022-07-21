TRABZONSPOR HABERLERİ: Edgar le'ye Ankaragücü talip oldu!
Trabzonspor'da geçirdiği sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalan Edgar le için Süper Lig'e bu sezon yükselen ve oldukça güçlü bir kadro kurmaya devam eden Ankaragücü'nin talip olduğu iddia edildi. (TS SPOR HABERLERİ)
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 21.07.2022- 14:29
ALTAY MAÇINDA SAKATLANMIŞTI
Geçen sezon 18. haftada oynanan Altay maçında sakatlan futbolcu ile bordo-mavililer karşılıklı anlaşmayla sözleşmeyi feshetti. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcuya başkent ekibi ilgi gösteriyor.
ANKARAGÜCÜ EDGAR'I İSTİYOR
Şu ana kadar 12 transfer yapan Ankaragücü, Edgar'ı da alırsa 13. oyuncuya imza atmış olacak. Mustafa Dalcı ve öğrencileri, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor.