Adı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan Nurullah Aslan Ankaragücü ile anlaştı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da forma giyen Nurullah Aslan'ın yeni takımı belli oldu. Adı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan genç file bekçisi Ankaragücü'ne kiralandı.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 21.07.2022- 14:14
Samsunspor, kaleci Nurullah Aslan'ı MKE Ankaragücü'ne kiraladı. Kırmızı-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonu devre arasında aramıza katılan futbolcumuz Nurullah Aslan, 1 yıllığına MKE Ankaragücü takımına kiralanmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, MKE Ankaragücü kariyerinde başarılar dileriz" denildi.