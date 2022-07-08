Gelecek sezon hem Spor Toto Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı olmak için kadrosunu güçlendiren şampiyon Trabzonspor, stoper için de girişimlerini sürdürüyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan stoper hamlesi! Stefan Strandberg ve Axel Tuanzebe...
Son şampiyon Trabzonspor, önümüzdeki sezon 3 kulvarda birden yarışabilecek bir kadro kurmak istiyor. Bordo-mavililer 5 isme imza attırırken, şimdiki gündem ise stoper bölgesi... Fırtına'nın gündemine ise Stefan Strandberg ve Axel Tuanzebe gelirken, 2 futbolcuyla da temaslar başladı. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Geçtiğimiz yıl kadroda bulunan stoper Stefano Denswil'le yola devam eden, sol bek Erencan Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat sağ bek Jens Stryger Larsen ve sol kanat Trezegut'ye imza attıran Karadeniz devi, stoper de alacak.
Uzun zamandır sağ stoper takviye için gündeminde yer alan Kaan Ayhan, Marlon ve Bartra ile temaslar yoğun şekilde devam ediyor.