Sağ stoper transferini Avusturya kampına yetiştirmeyi hedefleyen Trabzonspor, geniş bir liste üzerinden görüşmelere devam ediyor. Yabancıda Felipe, Boateng ve Marlon için yapılan görüşmelerden sonuç alamayan bordo-mavililer, Kaan Ayhan cephesinde de Sassuolo'nun yüksek talepleri nedeniyle geri adım atmıştı.

Yeni Asır'ın habeirne göre, Karadeniz ekibinin gündemine gelen son isim ise Erik Sviatchenko oldu. Fırtına'nın 2 sezon önce transferini gerçekleştirmek adına yoğun uğraş verdiği Sviatchenko, son anda kulübü Midtjylland'da kalmıştı. Danimarka ekibinde 2 yıl kontratı kalan 30 yaşındaki oyuncu, kaptanlık pazubandını takıyor.



DANİMARKA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI

Trabzonspor Futbol İzleme Komitesi'nin olumlu rapor verdiği 1.85'lik stoperin şartları araştırılıyor. Danimarka temsilcisi Midtjylland Kulübü'nün bonservis talebini öğrenecek olan Trabzonspor, beklediği geri dönüşü alırsa, harekete geçecek. Danimarka Milli Takımı'nın formasını 5 kez terleten Sviatchenko, geçen sezon tam 41 resmi maçta oynadı, 6 gollük de skor katkısı sağladı.