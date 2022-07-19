Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavili ekip stoper hattına önemli bir takviye yapmanın peşinde. Bu kapsamda temaslarını sürdüren Fırtına'nın hedefindeki ismi İskoç basını duyurdu. İşte ayrıntılar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor. Bordo mavili ekip bu sezon da şampiyonluk ipini göğüslemenin peşinde. Öte yandan Fırtına'nın bir diğer hedefi ise UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak.

Bu sebeple transfer çalışmalarına yoğunlaşan Trabzonspor'da stoper hamlesine çevrildi. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Karadeniz ekibinin hedefindeki futbolcuyu İskoç basını duyurdu.

İskoçya basını tarafından yayınlanan haberde, Fırtına'nın Celtic'in deneyimli savunmacını Christopher Jullien'in peşinde olduğu kaydedildi.

Haberin detayında oyuncunun artık kadroda düşünülmediği ve takımdan ayrılmasına yüksek ihtimal verildiği de eklendi.

Trabzonspor henüz resmi teklif yapmasa da yakın zamanda Jullien cephesinde önemli gelişmeler yaşanabilir.

Fransız stoper 2019 yılından beri Celtic forması giyiyor. Jullien, 2019 yazında Toulouse'tan İskoç ekibine 8 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan oyuncu, Yeşil-Beyazlı formayla 62 maça çıktı. 10 gol ve 4 asist kaydetti.