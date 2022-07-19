Trabzonspor'a geçen sezon başında katılan ve kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanan Marek Hamsik bu yıl da takımın en önemli kozlarından biri olacak.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın sahadaki beyni Marek Hamsik! İşte o 5 madde
2021-2022 sezonunda elde edilen şampiyonluğun mimarı olan Marek Hamsik yeni sezonda da Abdullah Avcı'nın sahadaki beyni rolünü üstlenecek. İşte 5 madde de Marek Hamsik'in önemi...(TS SPOR HABERLERİ)
Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Abdullah Avcı kafasındaki oyunu taktikleri çok kolay anlayıp, kusursuz uygulayan tecrübeli isim üzerinden kuruyordu.
Geride kalan sezon 'sahadaki beyni' sayesinde planları eksiksiz işlemişti.