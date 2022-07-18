Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı'nın ısrarla bitirmesini istediği stoper transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Dedryck Boyata transferinde sona yaklaştı!
Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bordo mavili ekip, teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda stoper arayışlarına başlamıştı. Yaklaşık 15 gündür gündemde olan yıldız futbolcu Dedryck Boyata'da sona gelindiği kaydedildi. İşte ayrıntılar...
Bordo-Mavililer yaklaşık 15 gündür gündeminde olan Dedryck Boyata'da artık son viraja girdi.
Yönetim Belçikalı stoperde prensip anlaşmasına vardı.