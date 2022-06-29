Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı ve ilk bölümü fitness salonunda gerçekleştirilen antrenmanda, kuvvet, denge ve core çalışmaları yapıldı.

Antrenman, sahada teknik ve dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi.

Trabzonspor'da Hamsik'in ardından geçen sezon kiralık olarak forma giydikten sonra bonservisi alınan Stefano Denswil de Trabzon'a geldi. Saha kenarında teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşen Hollandalı oyuncu, takımla çalışmalara başlayacak.

Bu arada, bordo-mavili futbolcuların bir bölümü sağlık kontrollerinden geçti.

Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.