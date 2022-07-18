Şampiyon Trabzonspor bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Abdullah Avcı stoper istemişti! Listedeki isimler ortaya çıktı
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bordo mavili ekibin deneyimli teknik adamı Abdullah Avcı, stoper hattına takviye istedi. Bu gelişmenin ardından yönetimin hedefindeki isimler ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Savunmanın sağına Larsen, soluna Eren Elmalı'yı alan Fırtına orta sahasını Doğucan ile güçlendirmişti.
Kanada da Trezeguet transferi yapılmıştı. Sıra savunmanın göbeğine geldi.