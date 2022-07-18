Avcı istemişti! İşte Fırtına'nın yeni stoperi...
Yönetimden Avcı'ya stoper sözü! İşte listedeki 3 isim
18 Temmuz 2022 gram altın ne kadar?
MasterChef Türkiye'de neler yaşandı?
Aspor Keşfet
Son Dakika
Emir Şenocak Bandırmaspor'da! Emir Şenocak Bandırmaspor'da! 00:44
Kenan Karaman'dan transfer itirafı! Kenan Karaman'dan transfer itirafı! 00:43
G.Saray'dan çifte bomba! İmza an meselesi G.Saray'dan çifte bomba! İmza an meselesi 00:43
Beşiktaş'tan ayrılan Vida'nın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş'tan ayrılan Vida'nın yeni adresi belli oldu! 00:43
Buruk onu istedi! Başakşehir'den G.Saray'a Buruk onu istedi! Başakşehir'den G.Saray'a 00:42
Quaresma'dan Jesus sözleri! "Sabırlı olursa..." Quaresma'dan Jesus sözleri! "Sabırlı olursa..." 00:42
Daha Eski
Nelsson'dan Okan Buruk sözleri! "Oynatmak istediği futbol..." Nelsson'dan Okan Buruk sözleri! "Oynatmak istediği futbol..." 00:42
F.Bahçe'den Hull City'ye bir transfer daha! Jesus onay verdi F.Bahçe'den Hull City'ye bir transfer daha! Jesus onay verdi 00:42
F.Bahçe'nin gündemindeydi! İstenen bonservis belli oldu F.Bahçe'nin gündemindeydi! İstenen bonservis belli oldu 00:41
Cimbom'a Fransız sağ bek! Cimbom'a Fransız sağ bek! 00:41
"Tarihe geçmek istiyorum" "Tarihe geçmek istiyorum" 00:40
Cimbom forvetini buldu! Cimbom forvetini buldu! 00:40
SON DAKİKA