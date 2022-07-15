Trabzonspor'da ayrılık süreçleri de devam ediyor. Fotomaç'ın haberne göre; Diabate'nin Partizan'a gitmesinin ardından Gervinho da Aris ile prensipte anlaşmaya vardı. Flavio'nun da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Giresunspor ile yeniden dirsek temasında olduğu belirtilirken, Koita'nın Süper Lig ve Arap liginden takımlarla görüşmeleri devam ediyor. Trondsen de ülkesinde takım arıyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da 4 ayrılık yolda!
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren son şampiyon Trabzonspor, kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililerde Gervinho, Flavio, Koita ve Trondsen'in sezon başlamadan önce takımdan ayrılmaları bekleniyor. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 15.07.2022- 09:07