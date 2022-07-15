Trabzonspor'da ayrılık süreçleri de devam ediyor. Fotomaç'ın haberne göre; Diabate'nin Partizan'a gitmesinin ardından Gervinho da Aris ile prensipte anlaşmaya vardı. Flavio'nun da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Giresunspor ile yeniden dirsek temasında olduğu belirtilirken, Koita'nın Süper Lig ve Arap liginden takımlarla görüşmeleri devam ediyor. Trondsen de ülkesinde takım arıyor.