Hem Süper Lig'de hem Avrupa'da başarılı olmak için kadrosunu güçlendiren şampiyon Trabzonspor, stoper için geri sayıma geçti.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Boyata ısrarı! İşte son teklif
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Süper Lig'in son şampiyonu bordo-mavililer yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında bir süredir gündemde olan Boyata için yeni bir teklif sundu. İşte son detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)
Geçtiğimiz yıl kadroda bulunan stoper Stefano Denswil'le yola devam eden, sol bek Erencan Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat sağ bek Jens Stryger Larsen ve sol kanat Trezegut'ye imza attıran Karadeniz devi, Hertha Berlin'in stoperi Anga Dedryck Boyata'yı da renklerine bağlıyor.
Fotomaç'ın haberine göre Fırtına, 31 yaşındaki savunmacıyı geçtiğimiz sezon da kadrosuna katmak istemiş ancak yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçmişti.