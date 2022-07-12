Trabzonspor - Slovacko maçı ne zaman ve saat kaçta? Trabzonspor - Slovacko maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Slovacko maçı CANLI İZLE

Trabzonspor - Slovacko maçı ne zaman ve saat kaçta? Trabzonspor - Slovacko maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Slovacko maçı CANLI İZLE

2022/2023 sezonu öncesi Slovenya'da kampa giren Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında Slovacko ile karşı karşıya gelecek. Çekya ekibi ile oynanacak maça kısa bir süre kala Trabzonspor - Slovacko maçıyla ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Trabzonspor - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 13.07.2022- 01:30