Gelecek sezon hazırlıklarını Slovenya'da gerçekleştiren son şampiyon Trabzonspor, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - MTK Budapeşte maçını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz.

2021 - 2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya kampında sürdürüyor. Trabzonspor ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte ile kozlarını paylaşıyor.



TRABZONSPOR - MTK BUDAPEŞTE MAÇI SAAT KAÇTA? TRABZONSPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı 14 Temmuz Perşembe günü saat 19:00'de A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

TRABZONSPOR - MTK BUDAPEŞTE MAÇI İLK 11'LERİ



Trabzonspor: Muhammet - Larsen, Taha, Hugo, Faruk - Doğucan, Hamsik, Abdülkadir - Visca, Kouassi - Emrehan



MTK Budapeşte: József, Benedek, Medgyes, János, Zsombor, Mihály, Zoltán, Barnabas, Adam, István, Krisztián



YENİ TRANSFERLERİN PERFORMANSI MERAK EDİLİYOR!

Son olarak Trezequet'i kadrosuna katan Trabzonspor'da Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Jems Stryger Larsen gibi isimelerin MTK Budapeşte karşısında sergileyeceği performans merak ediliyor.