Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor - Budapeşte CANLI İZLE | A Spor izle
Slovenya'da hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte ile karşılaşacak. Yeni sezon öncesi ilk provasını Macar ekibi karşısında verecek olan bordo-mavililerin nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Trabzonspor - MTK Budapeşte maçıyla ilgili tüm bilgiler...
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 13.07.2022- 01:30
2022/2023 sezonu için hazırlıklarını Slovenya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren son şampiyon Trabzonspor, ilk hazırlık maçına çıkıyor. Bordo-mavililer, Macaristan ekibi MTK Budapeşte ile karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
TRABZONSPOR - MTK BUDAPEŞTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı 14 Temmuz Perşembe günü saat 18.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.