Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor - Budapeşte CANLI İZLE | A Spor izle

Slovenya'da hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte ile karşılaşacak. Yeni sezon öncesi ilk provasını Macar ekibi karşısında verecek olan bordo-mavililerin nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Trabzonspor - MTK Budapeşte maçıyla ilgili tüm bilgiler...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 13.07.2022- 01:30