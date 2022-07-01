Fırtına'da 4 yıllık Anthony Nwakaeme dönemi sona ermiş, sol kanada tartışılmayacak bir oyuncu takviyesi için harekete geçilmişti. Listenin ilk sıralarında Trezeguet yazılmıştı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Trezeguet'de işlem tamam! İşte sözleşme detayları
Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavililer Anthony Nwakaeme'nin takımdan ayrılmasının ardından o bölgeye transfer yapmak istiyordu. Aston Villa'dan Trezeguet'i gündemine alan Fırtına, transferde mutlu sona ulaştı. İşte yıldız futbolcunun sözleşme detayları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Kasımpaşa'da gösterdiği performansla İngiltere Premier Lig'e giden ve Aston Villa'ya transfer olan Mısırlı yıldız, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Başakşehir formasını terletmişti.
Skor gücüyle fark yaratan 27 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen Trezeguet'nin menajeri Christian Emile ile defalarca görüşme yapılmıştı.