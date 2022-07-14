Trabzonspor'da bu sezon ara ara forma şansı bulan ve verilen şansı iyi değerlendiren Ahmetcan Kaplan için Avrupa ekipleri ilgi göstermeye devam ediyor.
TRABZONSPOR HABERİ: Ajax Ahmetcan Kaplan için devreye girdi
Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, yeni bir stoper arayışına girerken, genç oyuncu Ahmetcan Kaplan da yol ayrımına geldi. 19 yaşındaki savunmacının yüksek potansiyele sahip olması Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı. Hollanda Ligi takımlarından Ajax'ın, Ahmetcan için devreye girdiği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'da yapılacak stoper transferiyle birlikte 4. stoper konumuna düşecek olan Ahmetcan için gelecek teklifler değerlendirmeye alınıyor.
Daha önce Spartak Moskova'dan 2 milyon Euro teklif alan Ahmetcan için bu teklif reddedilmiş oyuncu Fransız ekibi Lille'in radarına girmişti.