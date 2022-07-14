TRABZONSPOR HABERİ: Ajax Ahmetcan Kaplan için devreye girdi

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, yeni bir stoper arayışına girerken, genç oyuncu Ahmetcan Kaplan da yol ayrımına geldi. 19 yaşındaki savunmacının yüksek potansiyele sahip olması Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı. Hollanda Ligi takımlarından Ajax'ın, Ahmetcan için devreye girdiği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 14.07.2022- 15:52