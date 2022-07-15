Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, hazırlık maçında MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup etti ve galibiyetle sezona başladı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Galatasaray'a Denayer çalımı!
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor savunma oyuncusu arayışları kapsamında Galatasaray'ın da gündeminde olan Denayer için temaslara başladı. İşte transferdeki son detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)
Gelecek sezon 3 kulvarda yer alacak bordo-mavililer, transfer çalışmalarına ise hız verdi.
Geçtiğimiz yıl kadroda bulunan stoper Denswil'le yola devam eden, sol bek Erencan Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat, sağ bek Larsen ve sol kanat Trezeguet'ye imza attıran şampiyon Trabzonspor, stoper için de geri sayıma geçti.