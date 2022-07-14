Milli futbolcu Halil Dervişoğlu ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Babası açıkladı! İşte Halil Dervişoğlu'nun gitmek istediği takım
Son iki sezondur Galatasaray'a kiralık olarak giden Halil Dervişoğlu'yla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. 22 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılılarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. İngiliz kulübü Brentford'a geri dönen milli futbolcunun babasından transfer açıklaması geldi. Dervişoğlu'nun babası, Galatasaray'ın yanı sıra adı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la anılan yıldızın gitmek istediği takımı itiraf etti. İşte detaylar...
Halil, son iki sezondur Galatasaray'a kiralık olarak transfer olmuştu.
22 yaşındaki oyuncunun bonservisi İngiliz kulübü Brentford'da bulunuyor.