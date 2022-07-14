Babası açıkladı! İşte Halil Dervişoğlu'nun gitmek istediği takım

Son iki sezondur Galatasaray'a kiralık olarak giden Halil Dervişoğlu'yla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. 22 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılılarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. İngiliz kulübü Brentford'a geri dönen milli futbolcunun babasından transfer açıklaması geldi. Dervişoğlu'nun babası, Galatasaray'ın yanı sıra adı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la anılan yıldızın gitmek istediği takımı itiraf etti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 14.07.2022- 10:57