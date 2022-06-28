Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda yedek kalecileri Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'a transfer izni veren Trabzonspor, Fenerbahçe'den ayrılan Berke Özer'i renklerine bağlıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'de top koşturduğu dönem adı Atletico Madrid gibi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan 22 yaşındaki kaleciyi Anderlecht de istiyor, Ancak bordo-mavili yönetimin elini çabuk tutarak 1.91 boyundaki eldiven ile masaya oturduğu ve mutlu sona yaklaştığı belirtiliyor.
Sarı-lacivertliler ile 19 maça çıkan Berke, bu karşılaşmaların 5'inde kalesini gole kapatırken, 20 gole de engel olamadı.