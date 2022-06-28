Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket eden bordo-mavili takımın, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Berke Özer ile prensipte anlaşma sağladığı iddia edildi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda yedek kalecileri Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'a transfer izni veren Trabzonspor, Fenerbahçe'den ayrılan Berke Özer'i renklerine bağlıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'de top koşturduğu dönem adı Atletico Madrid gibi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan 22 yaşındaki kaleciyi Anderlecht de istiyor, Ancak bordo-mavili yönetimin elini çabuk tutarak 1.91 boyundaki eldiven ile masaya oturduğu ve mutlu sona yaklaştığı belirtiliyor.

Sarı-lacivertliler ile 19 maça çıkan Berke, bu karşılaşmaların 5'inde kalesini gole kapatırken, 20 gole de engel olamadı.