Geçen sezon Trabzonspor'un yaşadığı şampiyonlukta önemli rol oynayan Dorukhan Toköz, açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu, "Geçen sene serbest kaldığımda yurtdışından 3 tane resmi teklif geldi. Türkiye'den de isteyen takımlar vardı. İlk amacım Avrupa'ya gitmekti ama biraz konuşunca ailemle ve menajerimle Türkiye'de kalmaya karar verdim. Sonrasında Abdullah hocamız aradı. Bendeki yeri çok ayrıdır. Bana kalırsa çok büyük bir hoca. Hocam beni aradığında böyle bir camiada şampiyonluk yaşamanın çok özel olacağını biliyordum. Hocam gel bu sene şampiyon olacağız dedi ben de keyifle geldim." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Dorukhan Toköz, Slovenya kampında TRT Sspor'a konuştu. Milli oyuncu, "Yine şampiyonluğa oynamak istiyoruz, şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

26 yaşındaki başarılı oyuncunun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Öncelikle bütün takım olarak çok mutluyuz. Zor bir sezon geçti. Puan farkı açılmıştı ama rehavetine kapılmamamız gerekiyordu. Tüm sezon boyunca çok iyi çalıştık. Sezon başında hocamız biz şampiyon olacağız diyordu. Buna göre çalışmalar yaptık. Çok iyi bir aile gibi olduk. Çok iyi takım arkadaşlarım var. Bence en önemli şey bu birbiri için mücadele etmek. En önemlisi bu bence. Zorlu bir sezondu. İlk devre iyi bir puan farkı açtık ve sonrasında devam ettik. Çok şükür şampiyonluğu da kazandık."

"Şu an rakiplere çok bakmıyoruz nasıl transferler yaptılar diye kendi işimizle ilgileniyoruz. Gerçekten çok zor bir sezon bizi bekliyor. Biz olsak da olmasak da Trabzonspor şampiyonluğa oynamak zorunda. Bu camianın içinde bu var. O yüzden biz yine şampiyonluğa oynamak istiyoruz. Yine şampiyon olmak istiyoruz. Bu sene maçlarımız daha fazla. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Olmazsa da Avrupa Ligi var. Hem Avrupa'da hem de ligde başarılı olmak istiyoruz. Ligin bütün takımları iyi ama Trabzonspor'da oynuyorsanız şampiyonluğa oynamak zorundasınız."

"Ben baktığım zaman yeni transferlerimiz çok iyi oyuncular ve çok iyi çocuklar. Hocamız takımı kurarken buna dikkat ediyor. İyi karakterleri toplamak istiyor. İyi karakterli isimler. O yüzden yine şanslıyız, yine başarabiliriz. "

"O hafta nerede sakatlık, ceza varsa hocamız hafta içinde konuşuyor ve planlarını bize söylüyordu. Ben zaten hocaya çok saygı duyuyorum. Nasıl yararlı olacaksam öyle oynamak istiyordum. Hoca bizi farklı mevkilerde oynatacağı zaman hafta içi analizlerinde söylüyordu bize. "

"Orta sahanın her bölgesinde, defanın her bölgesinde oynadım. Bir forvet kaldı bir de Uğurcan'ın yerinde gözüm var orası olabilir."

"Milli takımda ben çok iyi bir jenerasyonumuz olduğunu düşünüyorum. Her zaman kendimizi geliştiriyoruz. Türk halkının hak ettiği yer burası değil. Hızlı adımlarla üst seviyeye çıkmak istiyoruz."

"Geçen sene serbest kaldığımda yurtdışından 3 tane resmi teklif geldi. Türkiye'den de isteyen takımlar vardı. İlk amacım Avrupa'ya gitmekti ama biraz konuşunca ailemle ve menajerimle Türkiye'de kalmaya karar verdim. Sonrasında Abdullah hocamız aradı. Bendeki yeri çok ayrıdır. Bana kalırsa çok büyük bir hoca. Hocam beni aradığında böyle bir camiada şampiyonluk yaşamanın çok özel olacağını biliyordum. Hocam gel bu sene şampiyon olacağız dedi ben de keyifle geldim."