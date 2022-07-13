Denswil, Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Trezeguet'yi renklerine bağlayan Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Posch ve Grillitsch için temaslara başladı!
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transferde hareketlilik devam ediyor. Bordo-mavililer son olarak Hoffenheim'ın 25 yaşındaki stoperi Posch ve boşta olan 26 yaşındaki ön libero Grillitsch için temaslara başladı. (TS SPOR HABERLERİ)
Bordo-mavililerde gündem ise stoper transferi...
Hem Başkan Ahmet Ağaoğlu hem de teknik direktör Abdullah Avcı, kısa zamanda savunma takviyesini yapmak istediklerini her fırsatta dile getiriyor.