Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir süre önce gündemine gelen 25 yaşındaki forvet Umut Bozok için tekrar devreye girdi. Bordo mavililerin 1.78 boyundaki yıldız için Lorient'e 2 milyon euro önerdiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren bordo-mavililerden flaş bir transfer hamlesi geldi.

Fotomaç'ın haberine göre, Fırtına, geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren ve Galatasaray'ın da istediği Umut Bozok için tekrar devreye girdi.

Fırtına, 25 yaşındaki oyuncu için kulübü Lorient'e resmi teklifini yaptı ve beklemeye geçti. Trabzonspor'un 1.78 boyundaki yıldız için Lorient'e 2 milyon euro önerdiği öğrenildi. 1.5 milyon euro civarında bir ücret isteyen Bozok'a Galatasaray ise geçtiğimiz günlerde 1 milyon önermişti. Golcü futbolcu ile sarı kırmızılılar arasındaki transfer görüşmeleri durmuştu.

LiGDE GOL KRALI OLDU

İstanbul temsilcisi ile 41 karşılaşmada görev alan 25 yaşındaki santrfor, 20 kez rakip fileleri havalandırarak, ligi gol kralı olarak tamamlamayı başardı. 25 yaşındaki yıldız, 8 de asist yaptı. Golcü futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro.