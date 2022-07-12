Trabzonspor'da Andreas Cornelius kampa katıldı!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, sabah antrenmanıyla hazırlıklarına devam etti. Sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Serkan Asan ve Denswil, kondisyon salonunda çalışırken, Vitor Hugo antrenmana katılmadı. Bu arada Danimarkalı golcü oyuncu Andreas Cornelius, takımın kampına katıldı. Bu oyuncunun gelmesiyle 30 kişilik kadro tamamlanmış oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.07.2022- 15:14