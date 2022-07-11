Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Ezgjan Alioski'de mutlu son! Sözleşme süresi...
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transferin hızlı takımı Trabzonspor, bir isme daha imza attırmaya hazırlanıyor. Şu ana kadar 5 transferi resmen açıklayan bordo-mavililerin, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen Makedon sol bek Ezgjan Alioski ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. İşte transferin ayrıntıları... (TS spor haberi)
Slovenya'da kampa giren bordo-mavililerde gündem transfer...
Fırtına, 2022/2023 sezonu öncesi Trezeguet, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Stefano Denswil ve Jens Stryger Larsen ile sözleşme imzaladı.