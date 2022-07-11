GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın gündemindeydi! Galatasaray için flaş Cheikhou Kouyate iddiası

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor. Bordo mavili ekip, şampiyon kadrosunu önemli takviyelerle güçlendirerek yeni sezona damga vurmanın peşinde. Birçok oyuncu ile temaslarını sürdüren Karadeniz Fırtınası için flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Trabzonspor'un gündemine Cheikhou Kouyate'nin geldiği ifade edilirken bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın da karşı atağa geçtiği duyuruldu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.07.2022- 20:11 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022- 20:12