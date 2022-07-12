Transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Trabzonspor'da sağ stoper transferi için adaylar çoğalıyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan stopere Domingos Duarte atağı!
Kadrosunu 5 futbolcuyla güçlendiren Trabzonspor, yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olması nedeniyle alternatifli bir takım kurmak istiyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı sağ stoper istediğini dile getirirken, gündeme gelen son isim Domingos Duarte oldu. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Öncelikli olarak Kaan Ayhan, Marlon ve Bartra transferlerine yoğunlaşan Karadeniz Fırtınası bu transferlerde bir sonuç alamamıştı.
Sonrasında ise gündeme Manchester United'ın sağ stoperi Tuanzebe ve Stefan Strandberg geldi.