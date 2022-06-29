Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan son şampiyon Trabzonspor, çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek bordo-mavililer kapsamlı bir kadro kurmak isterken, Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Güven Yalçın'ın menajeri Ersin Akan oyuncusunu Fırtına'ya önerdi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Beşiktaş ile yeni kontrat için anlaşamayan Güven Yalçın, yeniden Trabzonspor'un gündeminde... Fotomaç'ın haberine göre; Menajer Ersin Akan, 23 yaşındaki forveti gelecek sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek olan ve kadrodaki yerli alternatifleri çoğaltmak isteyen Fırtına'ya önermişti. Ancak şartlarda anlaşılamamıştı, Akan dün bir kez daha bordo-mavililerle görüştü. Geride bıraktığımız sezon Süper Lig 'de çıktığı 30 karşılaşmada 963 dakika sahada kalan milli futbolcu, 6 gol, 3 asistlik skor katkısı gösterdi. İkinci görüşmede tarafların isteklerinde birbirine biraz daha yaklaştığı dile getiriliyor. Özellikle genç futbolcunun istediği ücrette indirime gittiği vurgulanıyor. Bu konuda son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek.

150 BİN EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

2018'de 150 bin euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a gelen 23 yaşındaki oyuncu; siyahbeyazlı takımda 101 maça çıkıp, 20 gol+7 asistlik performans sergiledi.

HER YERDE OYNUYOR

Santrforun dışında kanatlarda ve forvet arkasında da oynayabilen Güven Yalçın, sağ ayağını kullanıyor.