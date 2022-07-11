TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Boyata için teklifini yaptı! İşte önerilen rakam

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Bordo-mavililerde bir süredir gündemde olan stoper mevkisi için Dedryck Boyata'ya teklif yapıldı. İşte bordo-mavililerin listesinde olan ve kulübüne teklif yapılan o futbolcu... (TS SPOR HABERLERİ)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 11.07.2022- 06:40