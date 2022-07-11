Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam eden bordo-mavili yönetimin gündemine en son Dedryck Boyata gelmişti.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Boyata için teklifini yaptı! İşte önerilen rakam
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Bordo-mavililerde bir süredir gündemde olan stoper mevkisi için Dedryck Boyata'ya teklif yapıldı. İşte bordo-mavililerin listesinde olan ve kulübüne teklif yapılan o futbolcu... (TS SPOR HABERLERİ)
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam eden bordo-mavili yönetimin gündemine en son Dedryck Boyata gelmişti.
Trabzonspor'un 31 yaşındaki stoper için Hertha Berlin ile masaya oturduğu ve 2.5 milyon euro önerdiği öne sürüldü.
Fotomaç'ın haberine göre Alman ekibinin, 2024'e kadar sözleşmesi olan oyuncu için 5 milyon euro talep ettiği, pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.