Transferde gaza erken basan Trabzonspor, geçtiğimiz gün İstanbul'da menajeriyle görüştü.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Trezeguet'i bekliyor! Anlaşma an meselesi...
TRABZONSPOR HABERLERİ - 2022-2023 sezonunda güçlü bir kadro kurup üst üste ikinci defa şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da bir süredir gündemde olan Trezeguet cephesinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer, oyuncuyla anlaşma sağlarken kulübü Aston Villa ödeme planlarını konuşuyor. İşte transferdeki son gelişmeler...(TS SPOR HABERLERİ)
Transferde gaza erken basan Trabzonspor, geçtiğimiz gün İstanbul'da menajeriyle görüştü.
Bordo-mavililer Trezeguet'yi de bitme aşamasına getirdi.
27 yaşındaki kanat oyuncusu ile el sıkışan Şampiyon, futbolcunun kulübü Aston Villa ile de anlaşma sağladı.