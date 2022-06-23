TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Trezeguet'i bekliyor! Anlaşma an meselesi...

TRABZONSPOR HABERLERİ - 2022-2023 sezonunda güçlü bir kadro kurup üst üste ikinci defa şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da bir süredir gündemde olan Trezeguet cephesinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer, oyuncuyla anlaşma sağlarken kulübü Aston Villa ödeme planlarını konuşuyor. İşte transferdeki son gelişmeler...(TS SPOR HABERLERİ)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.06.2022- 06:40