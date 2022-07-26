Trabzonspor transfer haberi: Süper Lig'in son şampiyonu olan Karadeniz Fırtınası, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor, bu kez rotayı Fransa’ya çevirdi. Bordo-mavililer, Strasbourg forması giyen 27 yaşındaki Ganalı milli oyuncu Alexander Djiku'yu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Karadeniz devinde sağ stoper arayışları sürüyor. Manchester United'dan ayrılması beklenen Axel Tuanzebe ve bir diğer Premier Lig ekibi Leicester City'nin kiralık listesine koyduğu Jannik Vestergaard konusunda şu ana kadar ilerleme kaydedemeyen bordo-mavililer, bu kez rotayı Fransa'ya çevirdi. Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavililer Strasbourg forması giyen 27 yaşındaki Ganalı milli oyuncu Alexander Djiku için kulübüne fiyat sordu. Güncel transfermarkt değeri 10 milyon euro gözüken oyuncu için ödenebilir cevap gelmesi durumunda Trabzonspor yönetim kurulu uzun vadeli bir ödeme planı ile resmen kapıyı çalacak. 1.82 boyundaki futbolcu sağ stoper olmasının yanı sıra defansif orta saha ve sağ bek olarak da görev yapabiliyor.

ALEXANDER DJIKU KİMDİR?

9 Ağustos 1994'te Fransa'nın Montpellier şehrinde doğdu. 1.82 boyundaki stoper 2017'de 2 milyon euro karşılığında Caen'e transfer oldu. 2019-20'de ise 4.5 milyon euro'ya Strasbourg tarafından bonservisi alındı. Aslen Ganalı olan yıldız oyuncu ülkesinin formasını 17 kez terletti ve 1 gol attı. 1 kez yılın futbolcusu seçildi.

2023'e kadar sözleşmesi bulunan Djiku kariyerinde toplamda 215 maçta 5 gol, 1 asistle oynadı.